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Российский адмирал допустил новые инциденты с кораблями НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные действовали пропорционально угрозе, подняв в воздух боевую авиацию из-за приближения к госгранице фрегата ВМС Нидерландов Evertsen ("Эвертсен"), заявил "Интерфаксу" во вторник бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов.

"Это наши границы, наши территориальные воды, нарушать их никому не дозволено. Не надо провоцировать наших военных", - сказал он.

"Голландцы знали, на что шли, когда взяли курс на Керченский пролив", - сказал Комоедов.

Он не исключил новых инцидентов в Черном море, где проходят крупные военно-морские маневры Sea Breeze с участием США, других стран НАТО и их партнеров. В этих учениях задействовано более 30 кораблей.

"Черное море сейчас бороздят эти 32 корабля. Черного моря просто не хватит. О какой-нибудь камень могут споткнуться. Я не исключаю повторения таких инцидентов", - сказал Комоедов.

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Во вторник в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки. Минобороны Нидерландов привело слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными. Российские военные это опровергли.

Самолеты РФ были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером. Российская сторона сообщила, что полеты самолетов выполнялись "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что после пролётов фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы Российской Федерации и продолжил следование по прежнему маршруту, российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Учения Sea Breeze-2021

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Военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба. Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

НАТО Черное море Sea Breeze Минобороны РФ

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