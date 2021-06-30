Путин поручил найти виновных в срыве сроков развития БАМа и Транссиба

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ и ОАО "Российские железные дороги" – в лице премьера Михаила Мишустина и главы монополии Олега Белозерова – к 1 июля должны рассмотреть вопрос "об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков планов-графиков" проводимой модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Такой пункт содержится в закрытой части перечня поручений президента РФ от 5 июня по вопросам развития этой железнодорожной инфраструктуры", - пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с полным текстом документа.

О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Формально показатели по провозной способности, соответствующей I этапу развития "восточного полигона" (144 млн тонн), были достигнуты еще в 2020 г. вместо 2021 г. Вместе с тем, задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание.

В 2019 г., напоминает в этой связи "Коммерсантъ", Счетная палата РФ (СП РФ) заявляла, что, тогда как по паспорту проекта в 2018 г. должны были быть построены 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, по итогам года был принят лишь один объект. В 2019 и 2020 гг. инвестиции в стройку на "восточном полигоне" были освоены не полностью из-за проблем с подрядчиками и кадрами, добавляет газета.

Кроме того, согласно поручению президента, до 15 апреля 2022 г. Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ, министерство внутренних дел РФ, Федеральное казначейство РФ, Федеральная налоговая служба РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ должны провести проверку соблюдения законодательства при использовании государственных ресурсов, выделенных на развитие магистралей, также пишет издание.

Первая очередь проекта оценивалась в 520,5 млрд руб., вторая – в 719,8 млрд руб. (может подорожать до 759,1 млрд руб.), обсуждается третья очередь. Финансируется развитие "восточного полигона" за счет инвестиционной программы РЖД и бюджета, уточняет "Коммерсантъ".

До 15 января СП РФ также должна провести контрольные мероприятия, выявив эффективность и результативность использования средств, привлеченных на расширение линий за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки, в том числе – на капитальный ремонт путей. В Счетной палате газете подтвердили, что такое поручение есть, и сейчас прорабатывается его включение в план работы.

Соответствующая целевая надбавка в 2% была исходно введена в 2017 году на один год и должна была исчезнуть из базы индексации с 2018 года. РЖД уговорили своих клиентов сохранить ее при одновременном обнулении экспортной надбавки в 8% с 2019 г., напоминает издание.

Однако экспортную надбавку на все грузы, кроме нефтепродуктов и алюминия, в итоге тоже сохранили, проиндексировав и порожний пробег полувагонов на 6%, а также ввели новую надбавку – в 1,44% на компенсацию изменений налогового законодательства. Средства от наценок должны были использоваться в том числе на строительство объектов, предусмотренных национальным планом модернизации инфраструктуры, к которым относится и развитие "восточного полигона", отмечает "Коммерсантъ".

Кто может быть виноват

Собеседник газеты в отрасли считает, что, если искать виноватого, то в первую очередь – среди ответственных за проектирование и неправильную организацию работ. В частности, вместо того, чтобы приоритетно выполнять работы, которые принесут наибольший результат, стройку было решено вести сплошными блоками без оглядки на самые острые потребности грузоотправителей, говорит источник.

Также, по его мнению, есть вина генеральных подрядчиков, в основном – ответственных за механизм их выбора. Субподрядчики же, считает собеседник издания, ни в чем не виноваты, равно как не стоит возлагать ответственность и на строительный блок РЖД. Если говорить в целом о позднем начале работ на "восточном полигоне", а не только с момента утверждения проекта, то на задержку косвенно повлияли сами чиновники, которые в начале десятилетия активно подвергали сомнению востребованность БАМа и Транссиба, добавляет "Коммерсантъ".

Поскольку одним из исполнителей поручения по определению виновных в срыве сроков строительства выступает глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров, фокус ответственности будет скорее не на текущем менеджменте монополии, а на лицах, которые уже далеки от проекта, полагает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Если бы проверка была для РЖД внешней, то риски для руководства компании были бы выше, считает он. Эксперт полагает, что проблема, в частности, связана с установленными KPI для "Российских железных дорог", когда вместо ввода объектов инфраструктуры целевым показателем установлен тоннаж провозимых грузов. В результате номинально цели достигнуты, но за счет технологических решений (например, "обезличивания парка"), в то время как ряд объектов не был построен и введен в срок.