Правительство дополнительно привлечет на Восточный полигон мигрантов и осужденных

Нехватка рабочей силы оценивается в 15 тысяч человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно привлечет рабочих из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана для работ на Восточном полигоне, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы подали заявку на привлечение рабочих из Белоруссии, также планируем привезти из Киргизии и Узбекистана, работаем с комиссией Татьяны Голиковой, чтобы ускорено завезти эти силы", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что правительство продолжает работу по мобилизации трудовых ресурсов.

"На проекте работает 11 тысяч человек, мы считаем, что для реализации проекта должно быть не менее 15 тысяч человек. Надеемся, что РЖД 15 тысяч человек мобилизует в течение июля, максимум августа. К концу года объем мобилизации должен дойти до 20 тысяч человек", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в работах также задействованы железнодорожные войска – сейчас работает около 1 тыс. человек, будут привлечены дополнительные силы.

"Также ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний, тоже частично мобилизуем уже более тысячи человек", - сказал Хуснуллин.

В апреле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что правительство РФ обсуждает возможность привлечения к строительству объектов БАМа и Трансссиба осужденных

По словам Хуснуллина, ключевой ресурс мобилизации трудовых ресурсов внутри РЖД.

"Предлагаем РЖД мобилизовать ресурсы внутри, но для этого надо принять решение по стоимости. Сегодня зарплата железнодорожников выше, чем зарплата строителей", - подчеркнул вице-премьер.

В России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

В июне Хуснуллин заявлял, что до 2024 года на российские стройки необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов.

Также он отмечал, что для работ на строительных площадках в России потенциально может быть привлечено около 180 тыс. заключенных.