МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений для бизнеса МТТ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило, что приобрело за 5 млрд рублей федерального провайдера телеком- и ИТ-решений для бизнеса - ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). Сделка уже закрыта.

О подготовке к сделке "Ведомости" сообщали в начале марта.

МТТ была основана в 1994 году. Компания сотрудничает с мобильными и фиксированными провайдерами связи, обеспечивая пропуск междугородного и международного трафика, а также организуя все виды роуминга и иных B2O-сервисов. Также МТТ предоставляет услуги виртуальных АТС, IP-телефонии, голосового бота, оценки эффективности рекламы и аналитики по звонкам, городские номера, номера 8-800 и др.

Также у МТТ есть собственный MVNO-оператор и инфраструктура для создания и запуска операторов виртуальной мобильной связи.

По данным "ТМТ-Консалтинг", в 2020 году объем рынка виртуальных АТС (ВАТС) составил 13 млрд рублей. МТС в прошлом году занимал на нем долю (по доходам) в 7%, МТТ - 14%. Лидером рынка являлся "Манго Офис" с долей 24%.

Объем рынка ВАТС с учетом доходов от гибридных решений составил 16 млрд рублей. "МТС в данных контурах рынка в 2020 году вышла на второе место по доходам после "Манго Телеком", - говорится в исследовании "ТМТ Консалтинг".

По собственным оценкам МТС, компания после приобретения МТТ займет лидирующее место на рынке решений ВАТС, API и 8-800 по доходам с долей около 29%.