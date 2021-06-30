Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Киев заявил, что пропасть между украинцами и русскими создала РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Москва, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и русские - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в твиттере в среду.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. "Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что сложно говорить о встрече с Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".

По его словам, "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".

Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.

Дмитрий Кулеба МИД Украины Украина Владимир Путин Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

Подлодка с "Калибрами" начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 181,8 млн

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Brent подорожала до $75,07 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');