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"Прогресс МС-17" 2 июля сблизится с фрагментом ракеты компании SpaceX

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-17", запущенный к Международной космической станции в ночь на среду с космодрома "Байконур", 2 июля сблизится на орбите с космическим аппаратом Starlink и фрагментом ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщили в "Роскосмосе".

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), 2 июля 2021 года с запущенным транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" ожидается сближение космического аппарата спутниковой системы Starlink и фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX", - говорится в сообщении госкорпорации.

По предварительным данным, сближение корабля "Прогресс МС-17" со спутником Starlink 1691 произойдет в 00:32 по московскому времени ориентировочно на расстоянии около 1,5 км. Уже через три минуты с российским кораблем на расстоянии примерно 500 метров сблизится фрагмент ракеты Falcon 9, запущенной в 2020 году, заявили в "Роскомосе".

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Сближение произойдет за 3,5 часа до стыковки "Прогресс МС-17" с МКС, запланированной в 04:02 по Москве 2 июля, отмечается в сообщении.

По данным госкорпорации, российские средства контроля продолжают непрерывно отслеживать данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17".

Пуск прошел в 02:27 по московскому времени с площадки № 31. Полет пройдет по двухсуточной схеме, корабль должен пристыковаться к Международной космической станции утром 2 июля.

По данным ЦНИИмаш, сближение корабля "Прогресс МС-17" со станцией и причаливание к модулю "Поиск" планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) и российских членов экипажа станции, космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Прогресс МС-17 МКС Stralink Falcon 9 SpaceX Роскосмос

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