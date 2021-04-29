Космический грузовик "Прогресс МС-14" затоплен в Тихом океане

Центр управления полетами в Королеве (архивное фото) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) в ночь на среду, затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

Падение несгораемых элементов конструкции корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, в примерно в 3 тыс. км от города Веллингтон и более 7 тыс. км от города Сантьяго.

Завершен полет грузового корабля-рекордсмена #ПрогрессМС14



Несгоревшие в атмосфере фрагменты корабля упали в 03:42 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана: https://t.co/svQCZfowEL



🎥 Архив: @KudSverchkov pic.twitter.com/D66ts587Oe — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 29, 2021

В среду в 02:11 "Прогресс МС-14", выполнив свою миссию, отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС. После расстыковки космический грузовик около суток находился на околоземной орбите. Длительное время автономного полета в "Роскосмосе" объяснили тестированием новой системы построения ориентации при затоплении.

Корабль "Прогресс МС-14" стартовал с космодрома Байконур и причалил к агрегатному отсеку модуля "Звезда" МКС 25 апреля 2020 года. Время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что сделало его на тот момент самым "быстрым" космическим кораблем в истории полетов к МКС. Новый рекорд среди грузовиков установил следующий "Прогресс МС", который добрался до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду.

Затопленному кораблю принадлежат еще два рекорда: он провел на орбите рекордные год и четыре дня, а также десять раз скорректировал орбиту МКС.