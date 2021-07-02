Космический грузовик "Прогресс МС-17" в пятницу состыкуется с МКС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", стартовавший в среду с космодрома Байконур, в пятницу, как ожидается, должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции состоится примерно в 04:02 мск. По данным ЦНИИмаш, сближение корабля "Прогресс МС-17" со станцией и причаливание к модулю планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа станции, космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва.

30 июня в "Роскосмосе" сообщили, что грузовой корабль "Прогресс МС-17" 2 июля сблизится на орбите с космическим аппаратом Starlink и фрагментом ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

По предварительным данным, сближение корабля "Прогресс МС-17" со спутником Starlink 1691 произойдет в 00:32 по московскому времени ориентировочно на расстоянии около 1,5 км. Уже через три минуты с российским кораблём на расстоянии примерно 500 метров сблизится фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 году, сообщили в "Роскомосе".

По данным госкорпорации, российские средства контроля продолжают непрерывно отслеживать данную ситуацию.

В среду 30 июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Пуск прошел штатно в 02:27 мск с площадки № 31.

Корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Среди прочего корабль доставит на МКС ряд научного оборудования. В частности, на станцию прибудут материалы эксперимента "Коррекция для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани космонавтов в условиях невесомости. Также экипаж станции получит укладки "Биориск" и "Константа-2", которые послужат лабораторией для исследования влияния факторов космического полета на состояние сложных белковых соединений и выживаемость микроорганизмов.