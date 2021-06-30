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"Союз-2.1а" вывел на промежуточную орбиту корабль "Прогресс МС-17"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в среду ночью, вывела на промежуточную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", трансляцию ведет "Роскосмос".

Грузовой корабль в 02:36 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Ракета стартовала в 02:27 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

По данным ЦНИИмаш, сближение корабля "Прогресс МС-17" со станцией и причаливание к модулю "Поиск" планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа станции, космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Среди прочего корабль доставит на МКС ряд научного оборудования. В частности, на станцию прибудут материалы эксперимента "Коррекция для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани космонавтов в условиях невесомости. Также экипаж станции получит укладки "Биориск" и "Константа-2", которые послужат лабораторией для исследования влияния факторов космического полета на состояние сложных белковых соединений и выживаемость микроорганизмов.

Союз-2.1а Прогресс МС-17 Роскосмос МКС Байконур

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