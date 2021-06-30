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Мэр Новокузнецка отверг факт угроз местной жительнице из-за обращения к Путину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мэр Новокузнецка (Кемеровская область) Сергей Кузнецов утверждает, что чиновники не угрожали местной жительнице Елене Калининой из-за ее жалобы на "прямую линию" с Владимиром Путиным.

"Ей никто не угрожал, мы будем разбираться и делать опровержение", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в среду.

Он также сообщил, что в коррекционной школе-детсаду №235, на отсутствие ремонта которой жаловалась Калинина, уже идет ремонт кровли.

"В 2020 году мы поставили его (учреждение - ИФ) в график ремонта и в этом году начали этот ремонт. В данный момент ремонт идет полным ходом. Мы через неделю кровлю должны сдать. Последующий ремонт будет после ремонта кровли", - сказал Кузнецов.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своем телеграм-канале сообщил, что поручил подчиненным разобраться в ситуации.

"Балакиревой Софье Юрьевне (министр образования Кузбасса - ИФ) немедленно выехать в Новокузнецк. Разобраться с состоянием крыши и с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результаты", - сказал Цивилев.

Ранее Путин поручил Цивилеву разобраться с чиновниками, которые из-за жалобы президенту запугивали Калинину и угрожали лишить опекунства над внучкой, которая посещает школу-детсад №235.

Калинина обратилась к главе государства, жалуясь на бездействие чиновников по вопросу ремонта местной коррекционной школы-детсада №235. Женщина отметила, что, когда местные чиновники узнали о ее обращении, ей стали угрожать лишением опекунства над внучкой.

Новокузнецк Кемеровская область

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