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Власти Кузбасса пообещали отремонтировать школу в Новокузнецке после "прямой линии"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение полностью отремонтировать здание школы-детсада №235 в Новокузнецке, на отсутствие ремонта в которой жаловалась местная жительница Елена Калинина в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проектировщики уже приступили к работе, завтра утром администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта", - сообщается в телеграм-канале Цивилева.

Отмечается, что власти проверят информацию об угрозах Калинине со стороны чиновников из-за ее обращения к президенту.

Ранее Путин поручил Цивилеву разобраться с чиновниками, которые из-за жалобы президенту запугивали Калинину и угрожали лишить опекунства над внучкой, которая посещает школу-детсад №235.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отрицает факт угроз и сообщал "Интерфаксу", что ремонт кровли в образовательном учреждении уже идет.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации.

Кемеровская область Сергей Цивилев

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