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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

На капремонт школ из бюджета в 2023 году выделят 66,9 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В 2023 году из федерального бюджета выделят 66,9 млрд рублей на капитальный ремонт школ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По ее словам, на эти деньги к новому учебному году должны отремонтировать более полутора тысяч школьных зданий и оснастить их необходимым оборудованием и инвентарем.

Вразработке дизайн-проектов и приемке школ после ремонта будут привлекать школьников и их родителей, добавила вице-премьер.

В 2022 году после капитального ремонта открылись 1049 отремонтированных школ.

"По состоянию на сегодня ремонт завершен еще в 36 зданиях, и в девяти зданиях в шести регионах страны ремонт будет завершен ноябрем 2022 года. И планово, в декабре 2022 года, мы завершим ремонт еще 224 объектов", - уточнила Голикова.

Татьяна Голикова правительство
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