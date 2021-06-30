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Медиков в Тульской области заподозрили в торговле сертификатами о вакцинации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Тульской области выявили случаи незаконного внесения в списки вакцинированных людей, которые эту процедуру не проходили, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

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По его словам, такие факты выявлены в районных больницах городов Киреевск и Венёв.

"По предварительной информации, сотрудники этих двух медучреждений за незаконное денежное вознаграждение вносили сведения в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию, на основании которых граждане получили сертификаты о проведённой вакцинации без прохождения ими данной процедуры в медицинском учреждении", - сказал Ярцев.

Собранные полицией материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием Минздрава Тульской области.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Тульская область коронавирус

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