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В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Использование поддельных сертификатов о вакцинации влечет уголовное наказание в виде лишения свободы на 2 года, изготовление их - лишение свободы на 3 года, пояснил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Любой человек, который покупает сертификат вакцинирования, зная, что он не вакцинируется, и этот сертификат использует для того, чтобы получить какое-либо право, скажем, право на работу или право зайти в ресторан выпить чашку чая, этот человек совершает преступление по части первой статьи 327-й - использование заведомо подложных документов", - сказал Хинштейн во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

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Это наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Хинштейн заметил, что "тот, кто эти документы изготавливает, несет более жесткую ответственность по части второй, части третьей статьи 327 УК РФ".

Это наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, указывает Уголовный кодекс.

Кроме того, приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Хинштейн разъяснил, какие категории граждан вовлечены в подделку сертификатов.

"Есть откровенные мошенники, которые подделывают документы. Есть те, кто имеют соответствующий доступ, в том числе, к сожалению, представители врачебного сообщества. Увы, наряду с героями, которые защищают людей и бьются за здоровье, рискуя своей жизнью, есть и оборотни в белых халатах", - сказал председатель комитета.

Также есть и "хакеры - те, кто способны взламывать системы, находить дублирующие пароли и ключи, и тогда возникают цифровые дубли, в том числе и сайта госуслуг", сообщил Хинштейн.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала со ссылкой на мнение юристов, что наказание может последовать только за подделку официальных документов, к которым не относятся введенные московскими властями QR-коды.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Хинштейн Госдума Коронавирус

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