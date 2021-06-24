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Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жестко наказывать мошенников, продающих поддельные справки о вакцинации, и не пользоваться их услугами.

"Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты. Берегите себя и других", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

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Спикер парламента отметил, что в условиях тревожной ситуации с пандемией защиту дает вакцина, а не поддельная справка.

"Лжесправка антитела не вырабатывает и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, - придется отвечать и за это. Что справедливо. Не себя обманывает. Ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей", - отметил Володин.

Ранее сообщалось о возбужденных московской полицией уголовных делах, связанных с изготовлением и продажей поддельных сертификатов о вакцинации COVID-19. Преступники продавали их за 4-5 тыс. рублей.

коронавирус Вячеслав Володин Госдума

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