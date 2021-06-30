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Туляка осудили за стрельбу по подросткам из страйкбольного автомата

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суд в Туле вынес приговор по уголовному делу о стрельбе из страйкбольного автомата, в результате которого пострадали три человека.

"Судом житель Тулы приговорен к 1 году 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель следственного управления СКР по Тульской области Зинаида Каминская.

По материалам суда, вечером 23 апреля на улице Максимовского подсудимый открыл стрельбу из страйкбольного автомата, который стреляет металлическими шариками, по группе подростков 13-14 лет. В результате стрельбы пострадали юноша 19 лет и двое подростков 13-14 лет.

После этого полиция задержала пьяных мужчин 1994 и 1993 годов рождения. Во время задержания один из них оказал сопротивление полицейским. Ранее оба уже были судимы.

Сам стрелок в ходе следствия признал свою вину и пояснил, что электропневматический автомат для игры в страйкбол он взял в квартире своего родственника, а стрелять начал ради шутки. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Второй задержанный стал фигурантом дела по ст.318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). 24 июня он был приговорен судом к 2 годам колонии строгого режима.

Тула СКР

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