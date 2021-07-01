В Омске задержан подозреваемый в обстреле двух школьниц

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Омске задержали подозреваемого в обстреле двух школьниц из пневматического ружья, сообщили в областном управлении СК. Задержанному 17 лет, пострадавшим - 11 и 14.

По версии следствия, 25 июня вечером девочки - двоюродные сестры - фотографировались на виадуке на улице Демьяна Бедного. Подозреваемый прицельно их обстрелял и ранил их в руки. Девочек доставили в медучреждение, где у них извлекли пули, застрявшие в тканях предплечья. После этого их отпустили домой.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия).

Следователи-криминалисты и эксперт по баллистике, изучив место происшествия, установили сектор, откуда стреляли. Там провели поквартирный обход жилых домов, допросили четыре десятка свидетелей, осмотрели придомовые территории и провели девять обысков.

Следователей заинтересовал 17-летний студент техникума, которого видели стрелявшим из пневматики во дворе. При обыска за его домом под металлическим листом нашли пневматическую винтовку. На допросе подозреваемый сказал, что стрелял по птицам.

Его поместили под домашний арест.