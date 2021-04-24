Двое жителей Тулы выстрелили по подросткам из страйкбольного автомата

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Туле возбуждено несколько уголовных дел в отношении двух мужчин за стрельбу из страйкбольного оружия по подросткам, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

По ее словам, вечером на улице Максимовского в Туле один из двух мужчин открыл стрельбу по группе подростков 13-14 лет из страйкбольного автомата, который стреляет металлическими шариками. В результате пострадали двое из пяти подростков, у них кровоподтеки. Второй мужчина при задержании ударил кулаком в лицо сотрудника полиции.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь.