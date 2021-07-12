Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Оборудование и 11 товарных знаков продаются двумя лотами за 161 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО "Кондитерская фабрика "Мишкино" (Ростовская область) назначил на 16 августа аукцион по продаже имущества компании, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество выставлено единым лотом. В него входит различное оборудование и бытовая техника. Начальная цена - 158,977 млн рублей.

Еще одним лотом выставлены 11 товарных знаков кондитерской фабрики сроком действия до 2022-2023 годов. Их общая стоимость составляет 1,795 млн рублей.

Шаг аукциона на повышение - 5% от начальной цены лота. Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Заявки принимаются с 12 июля по 16 августа.

5 июля стало известно, что ООО "Степь-инвестиции" (на 100% принадлежит входящему в АФК "Система" агрохолдингу "Степь") приобрело другую часть имущества кондитерской фабрики за 1,487 млрд рублей.

Фабрика "Мишкино" была основана Сергеем Рызенко (ныне банкрот), бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди) в 2013 году и называла себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Мощность производства - более 60 тыс. тонн продукции в год.

В последние годы бизнес "Мишкино" испытывал сложности, в марте 2021 года компания была признана банкротом. В реестр включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.