Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:18Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 762 453+302 454

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Оборудование и 11 товарных знаков продаются двумя лотами за 161 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО "Кондитерская фабрика "Мишкино" (Ростовская область) назначил на 16 августа аукцион по продаже имущества компании, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество выставлено единым лотом. В него входит различное оборудование и бытовая техника. Начальная цена - 158,977 млн рублей.

Еще одним лотом выставлены 11 товарных знаков кондитерской фабрики сроком действия до 2022-2023 годов. Их общая стоимость составляет 1,795 млн рублей.

Шаг аукциона на повышение - 5% от начальной цены лота. Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Заявки принимаются с 12 июля по 16 августа.

5 июля стало известно, что ООО "Степь-инвестиции" (на 100% принадлежит входящему в АФК "Система" агрохолдингу "Степь") приобрело другую часть имущества кондитерской фабрики за 1,487 млрд рублей.

Фабрика "Мишкино" была основана Сергеем Рызенко (ныне банкрот), бывшим гендиректором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки "Атлантис-пак" (входит в группу "Агроком" Ивана Саввиди) в 2013 году и называла себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Мощность производства - более 60 тыс. тонн продукции в год.

В последние годы бизнес "Мишкино" испытывал сложности, в марте 2021 года компания была признана банкротом. В реестр включены требования кредиторов на 2,65 млрд рублей. В списке залоговых кредиторов - ООО "СИК Менеджмент Групп", ООО "Пир Финанс" и ООО "Ювента". Последнее связывают с управляющим партнером АФК "Система" Али Узденовым.

АФК Система Степь Ростовская область Мишкино Сергей Рызенко

Новости по теме

Новости

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Прошедший близ Крыма эсминец Defender достиг Гибралтарского пролива

"Спутник V" показал хорошую переносимость пожилыми при вакцинации в Сан-Марино

В России за сутки выявили еще 25 033 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили еще 25 033 случая заражения коронавирусом

Крым обновил суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19

В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Что произошло за день: суббота, 10 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');