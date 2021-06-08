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Неизвестный ранил двух подростков из пневматического оружия в городе Волжский

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Двое подростков во вторник получили синяки и ссадины в результате стрельбы из неустановленного оружия возле школы №15 в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в региональном комитете здравоохранения.

По информации пресс-службы МВД по Волгоградской области, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, "из пневматического оружия". Стрелок объявлен в розыск.

"Поступил вызов от завуча школы. Двое мальчиков в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Были направлены две бригады скорой медицинской помощи, на месте была оказана помощь", - сказали в региональном комитете здравоохранения.

Там отметили, что состояние подростков не вызывает опасения, дети находятся в травмпункте, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго – предплечья.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи, неизвестный в автомобиле открыл стрельбу из травматического оружия по двум подросткам 15 лет. Они получили множественные травмы, но смогли скрыться в здании школы. Учителя вызвали скорую и пострадавших подростков госпитализировали. Другой источник в экстренных службах сообщил, что среди основных версий – хулиганство и бытовой конфликт.

Волжский Волгоградская область

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