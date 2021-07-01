Кремль обещал не злоупотреблять расширением списка недружественных стран

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия не будет злоупотреблять расширением списка недружественных стран, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По списку все очевидно, - отметил он. - Это список тех государств, которые действительно переходят границу разумного в недружественности к РФ".

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать претензии Праги в адрес России в связи со взрывом на военных складах в Врбетице в 2014 году. В апреле 2021 года Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к этому взрыву и выслала группу российских дипломатов. В конце июня стало известно, что Чехия потребует от России компенсации за ущерб, причиненный этими взрывами.

"Вся эта история с Чехией трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики. Действительно объяснить это невозможно", - сказал Песков.

Российский МИД составил перечень недружественных России государств в середине мая. Пока туда попали США и Чехия.

На "прямой линии" 30 июня президента Владимира Путина спросили, почему в списке враждебных стран нет Украины. Он ответил, что не считает, что украинский народ враждебно относится к России.