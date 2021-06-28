МИД РФ счел вымогательством требование Чехии о компенсации за Врбетице

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Москве расценили как вымогательство требования Чехии о компенсациях за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около €25,5 млн) ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году, к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.

В апреле Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь шла о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти утверждали, что российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.