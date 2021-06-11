В Москве 11 бывших полицейских осуждены за кражи и грабежи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил 11 бывших полицейских и двух их соучастников к срокам от девяти до 13 лет колонии строгого режима за кражи, грабежи и вымогательство взяток, сообщили столичном управлении СК. Имен осужденных она не назвала.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям о грабеже, получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и краже. Кроме сроков лишения свободы, им назначили штрафы от 3 млн до 8 млн рублей.

Суд установил, что весной 2016 года они под предлогом проведения оперативно-розыскных мероприятий прибыли в бизнес-парк "Румянцево", применили к одному бизнесмену силу и спецсредства и потребовали в качестве взятки около 4 килограммов необработанного янтаря, который у него хранился, а также 200 тысяч рублей. За отказ они грозили ему уголовным делом о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Потерпевший реально воспринял угрозы и в этот же день передал им то, что они требовали. При обыске у него в машине полицейские похитили из его сумки 200 тысяч рублей, сообщили в СК.

В августе 2016 года подсудимые потребовали 1,5 млн рублей еще у одного гендиректора компании за непривлечение его к уголовной ответственности, а также открыто похитили у него более 700 тысяч рублей и янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей.

Подсудимые мешали следствию. Как уточнили в СК, 19 марта 2018 года брат одного из них, Виктор Шафорост, бывший на тот момент министром Тверской области, сжег Toyota одного из потерпевших.

В СК также отметили многоэпизодность и неочевидность расследованных преступлений.