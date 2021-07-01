Ректор МИФИ Стриханов ушел в отставку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов ушел этой должности.

Первый заместитель директора Центра фундаментальных исследований "Курчатовский институт" Владимир Шевченко назначен временно исполняющим обязанности ректора "МИФИ". В соответствии с приказом Минобрнауки России Шевченко вступает в должность с 3 июля 2021 года, сообщает Минобнауки в четверг.

В пресс-службе также привели сведения о Шевченко, который в 1996 году с отличием окончил МИФИ. Более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы.

"Он обладает большим опытом работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", - отмечают в Минобрнауки.

Стриханов стал вторым российским ректором, покинувшим пост в четверг. Днем в отставку ушел ректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов, который стал научным руководителем университета