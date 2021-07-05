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Врио ректора "СТАНКИНа" стал Владимир Серебренный

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Завкафедрой МГТУ имени Баумана Владимир Серебренный назначен врио ректора Московского государственного технологического университета "СТАНКИН", сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Он вступит в полномочия с 6 июля.

Серебряный сменил врио ректора "СТАНКИНа" первого проректора Андрея Пинчука, возглавившего вуз в начале января после смерти ректора Елены Катаевой.

Серебренный - выпускник МГТУ "СТАНКИН" 1995 года. Также он прошел курус в Будапештском техническом университете в Венгрии по специализации "Робототехника и Мехатроника", стал кандидатом наук. С 2017 года он возглавлял кафедру "Робототехнические системы и мехатроника" в МГТУ имени Баумана.

СТАНКИН Москва Елена Катаева Владимир Серебренный МГТУ

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