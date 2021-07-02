В РФ расширены возможности получения компенсации по ипотеке для многодетных

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому многодетные семьи могут получить компенсации для погашения ипотеки, взятой не только на покупку, но и на строительство жилья.

"Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на его строительство. Такие правила закреплены постановлением правительства в рамках федерального закона, принятого в апреле 2021 года. Решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там пояснили, что речь идет о семьях, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, а сумма выплаты составить до 450 тыс. рублей.

В пресс-службе напомнили, что раньше компенсацию можно было получить для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство.

Теперь же получить компенсацию можно на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома. Также в обновленных правилах есть компенсация кредитов на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи. Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже предусмотрены в постановлении.