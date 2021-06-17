В Минстрое назвали причины роста стоимости жилья в России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рост стоимости жилья в России по итогам 2020 года вызван не только возросшим спросом на фоне программы льготной ипотеки, но и увеличением себестоимости строительства, приостановкой работ на стройплощадках из-за пандемии и последующим дефицитом рабочей силы, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ по итогам отчета Счетной палаты (СП).

Ранее СП опубликовала аудит результативности выделения в 2019-2020 годах средств бюджета для поддержки рынка ипотеки и жилищного строительства. В документе отмечается, что меры господдержки запустили рост спроса населения на жилье, при этом рынок на это отреагировал ростом цен. Так, под данным ведомства, цены на новостройки в 2020 году выросли на 12% по отношению к 2019 году, а средняя цена квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья выросла на 20,4%.

"Несомненно, масштабная поддержка рынка ипотечного кредитования простимулировала рост спроса на жилье. При этом по итогам 2020 года цены на первичном рынке жилья выросли на 12% по отношению к 2019 году. Такой рост цен обусловлен не только возросшим спросом, но и увеличением себестоимости строительства", - говорится в сообщении.

В Минстрое отметили, что на повышение цен на жилье повлияло факторов, среди которых отмечались ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса - более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, отметили в ведомстве.

"Ещё один фактор - это общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы. По некоторым позициям, таким как металл, цены выросли в среднем на 70-80%", - пояснили в Минстрое.

Там добавили, что на программу льготного кредитования застройщиков на 2020 и 2021 годы выделено 12 млрд рублей. В 2020 году совокупный размер возмещения кредиторам составил более 5,06 млрд рублей с учетом того, что программа была запущена в мае 2020 года. В рамках кредитных договоров финансировались проекты жилищного строительства в 40 субъектах России.

"За счет снижения финансовой нагрузки по ранее оформленным кредитам реальная поддержка была оказана более 200 застройщикам, позволив им сохранить сроки завершения строительства и численность сотрудников", - добавили в Минстрое.

Там также рассказали, что с учетом изменений на рынке, произошедших к началу 2021 года, в том числе определенной его стабилизации, правительством было принято решение перераспределить неиспользованный остаток финансового обеспечения программы льготного кредитования в размере 6,9 млрд рублей на программу поддержки низкомаржинальных проектов. На данный момент на рассмотрении у кредиторов находятся более 60 проектов, заключено пять кредитных договоров. Дополнительно в работе у кредиторов находится еще 31 проект, потенциально подходящий под требование программы.

"Совокупность принятых и эффективно проработанных мер господдержки позволила не допустить негативных сценариев в строительной отрасли", - пояснили в Минстрое.

Там добавили, что для объективной оценки эффективности мер господдержки необходимо учитывать не только динамику роста цен на жилье, но и результаты стимулирующих региональных программ.

"Так, в Дальневосточном федеральном округе важнейшей точкой роста является долгосрочная программа "дальневосточная ипотека" по ставке не более 2%, благодаря которой на территории ДФО в 2020 году объем запусков новых проектов увеличился на 79%", - констатировали в ведомстве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба не выявила картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье. 8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%.