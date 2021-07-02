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В Ялте разрешили купаться на 22 пляжах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Запрет на купание снят на двух десятках пляжей Ялты, где устраняют последствия наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"С сегодняшнего дня открываем часть пляжей (список - ниже). Очень прошу пока воздержаться от купания на тех пляжах, которых в нем нет – до заключения Роспотребнадзора о соответствии воды нормам. Актуальные списки открытых пляжей буду обновлять", - написала Павленко на своей странице в фейсбуке в пятницу.

В опубликованном списке – 22 пляжа на участке от Фороса до Алупки, которые находятся западнее самой Ялты.

"Еще раз обращаю внимание – пробы воды на пляже "Воронцовские купальни" в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому запрет на купание сохраняется", - отметила она.

Купание запрещено в Ялте с 18 июня из-за последствий ливней. Как сообщалось, пляжи будут открывать поэтапно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что, вероятно, больше всего времени понадобится для нормализации показателей в центре города – не меньше недели.

Всего в ялтинском регионе 86 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора начали отбор проб морской воды в понедельник. На восьми пляжах предстоит повторно проверить дно из-за возможного мусора, но спасатели не могут приступить к этой работе из-за мутности воды.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило около 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

Наводнение в Крыму

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