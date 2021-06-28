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Ущерб от наводнения в Крыму предварительно оценили в 12,5 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма предварительно оценивают прямой ущерб от сильных ливней, которые подтопили несколько населенных пунктов, в 12,5 млрд рублей.

"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей. Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "Вконтакте" в понедельник.

Он уточнил, что из этой суммы 2,4 млрд рублей необходимо направить на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств понадобится на ремонт дорог.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная – на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

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