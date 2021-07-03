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Число отдыхающих в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отдыхающих в Ялте, которая восстанавливается после наводнения, в несколько раз меньше, чем могло быть, сказала глава администрации города Янина Павленко в видеообращении в фейсбуке.

Она проинспектировала уборку набережной, нашла там чистоту и многих прогуливающихся граждан. Пляжи, на которых действует запрет купания из-за последствий ливня, должны открыть в ближайшие дни, обещала сити-менеджер.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная норма на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, имели место перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительный ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.

Очередное штормовое предупреждение объявлено в Крыму на эти выходные дни и ближайший понедельник, возможны ливни и шквальный ветер. Власти Ялты перебрасывают технику на проблемные участки. В храмах запланировали молебны об избавлении от стихийных бедствий.

Наводнение в Крыму

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