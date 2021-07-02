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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
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Ставрополье не будет требовать сертификатов о вакцинации от туристов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края не видят оснований для введения дополнительных "ковидных" ограничений по отношению к туристам, приезжающим отдыхать в регион, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Мы видим, что профилактическая работа, проводимая в здравницах края, дает хороший результат. И вопрос о предъявлении в санаториях сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов сейчас не рассматривается", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

На данный момент отдыхающих принимают 120 санаториев региона. Для дополнительной защиты здоровья в здравницах края продолжается прививочная кампания среди сотрудников. Всего прививку против коронавируса уже сделали почти 5 тыс. человек. Еще 4,5 тыс. сотрудников санаториев записаны на вакцинацию в ближайшее время.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Ставропольский край Коронавирус Владимир Владимиров

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