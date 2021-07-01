Первый "свободный от COVID-19" пляж откроют в Сочи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи открывают отдельный пляж для вакцинированных от коронавируса или предоставивших отрицательный ПЦР-тест.

"В ближайшие дни мы откроем первый пляж, свободный от COVID-19 . Так называемый COVID-free пляж", - сообщила журналистам заместитель мэра Сочи Инна Петухова в четверг.

По ее словам, посещать этот пляж при одной из гостиниц смогут и туристы, и местные жители при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

Детям в сопровождении взрослых никакие медицинские документы не нужны.

"Это пока разовый пилотный проект", - добавила Петухова.