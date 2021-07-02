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Источник узнал о сигнале бедствия от вылетевшего в КНР грузового Boeing

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Грузовой Boeing 737-800 авиакомпании "Атран" (входит в группу "Волга-Днепр"), вылетевший из Красноярска в Гуанчжоу, подал сигнал бедствия и готовится к аварийной посадке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, экипаж подал сигнал через 40 минут после взлета, когда самолет уже набрал высоту.

Сейчс самолет вырабатывает топливо и готовится к посадке в Красноярске.

По данным Flightradar24, самолет выставил код ответчика 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту.

Он вырабатывает топливо на высоте 9000 футов.

Как следует из информации размещенной на сайте перевозчика, самолет имеет максимальную загрузку 23,9 тонн, общее количество паллет и контейнеров с основанием 96'' х 125'' 11 + 1 нестандартная, дальность полета при максимальной нагрузке 3750 км.

Красноярск Гуанчжоу Волга-Днепр Атран Boeing

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