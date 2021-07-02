Подавший сигнал бедствия грузовой Boeing благополучно сел в Красноярске

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Грузовой Boeing авиакомпании "Атран", подавший сигнал бедствия после вылета из Красноярска в Китай, благополучно приземлился в Красноярске, свидтеельствуют данные сервиса Flightradar24.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что экипаж самолета, вылетевшего в Гуанчжоу, подал сигнал через 40 минут после взлета и вырабатывал топливо, готовясь к аварийной посадке в аэропорту вылета.

По данным Flightradar24, экипаж на высоте 9000 футов выставил код ответчика 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту.

Как следует из информации на сайте перевозчика, самолет имеет максимальную загрузку 23,9 тонн, при максимальной нагрузке дальность полета составляет 3750 км.