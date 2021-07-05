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В России за вмешательство запретили три десятка иностранных организаций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России с 2016 года запретили работу 30 иностранных организаций, чтобы пресечь попытки вмешательства во внутренние дела России, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

Он отметил, что деятельность этих организаций представляла угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства.

По словам Гребенкина, основные угрозы государственной и общественной безопасности, изложенные в предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, и сейчас не утратили актуальности. Однако "за последнее время в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней обстановки их характер претерпел определенные изменения и вызвал появление новых опасностей", добавил он.

В перечне нежелательных для России организаций, который ведет Минюст, 35 организаций, 31 из которых была признана нежелательной и запрещена с 2016 по 2021 год, еще четыре были запрещены в 2015 году.

Совбез Александр Гребенкин Минюст

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