Арест бывшего схиигумена Сергия продлен до конца лета

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 29 августа арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили в пресс-службе суда.

18 мая адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил агентству, что расследование дела завершено. Бывшему схиигумену предъявлены обвинения в склонении к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК).

Он вины не признает.

По версии следствия, он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству и в дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, выложил видеозапись этого своего выступления в интернет. Кроме того, он не признал запрет в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов. Самоуправство следствие усматривает в том, что он не позволил представителям епархии провести инвентаризацию строений в монастыре.

Конфликт схиигумена с епархией обострился весной 2020 года. С середины июня он находился в Среднеуральском монастыре, который взял под контроль и удерживал, пока не был задержан в ночь на 29 декабря. Сторонники Сергия по решению суда были выдворены из обители в середине апреля. Суд передал 15 зданий монастыря в собственность Екатеринбургской епархии.

7 июня Сергий заявил, что не собирается возвращаться в этот монастырь.