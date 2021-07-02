Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-схиигумена Сергия

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

По ее словам, Романову инкриминируют часть 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), статью 330 УК РФ (самоуправство) и статью 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства).

Адвокат также уточнила, что по установленной законом территориальной подсудности дело должно рассматриваться по месту совершения преступления, то есть в суде Верхней Пышмы. "На данный момент у меня такая информация", - подчеркнула она.

Сергий (Романов) был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября прошлого года. Он отказывался покидать Среднеуральский монастырь, однако был задержан в конце декабря прошлого года.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статьи 330 (самоуправство) УК РФ. 26 мая суд продлил его содержание под стражей до 21 июня, а позже – до 29 августа.

В середине июня Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на продление Сергию ареста, в конце июня первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ареста.

Расследование дела в отношении него было завершено в мае.