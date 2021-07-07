Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:27Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 158 258+376 427

Новым ректором ДВФУ назначен Алексей Кошель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил Алексея Кошеля исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ранее он занимал должность проректора, сообщает пресс-служба вуза.

В РоссииМишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭМишустин назначил Никиту Анисимова новым ректором ВШЭЧитать подробнее

"Исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета назначен Алексей Кошель. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Алексей Кошель - кандидат политических наук и автор нескольких десятков научных работ. Он закончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). В 2015 году он закончил аспирантуру, а в 2021 - докторантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В 2016 году он занял должность проректора в ДВФУ. Одновременно Кошель является доцентом кафедры конституционного и административного права Юридической школы ДВФУ.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов покинул свой пост в ДВФУ, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики. Ранее глава вуза Ярослав Кузьминов ушел в отставку, заняв пост научного руководителя вуза вместо Евгения Ясина.

ДВФУ ВШЭ Алексей Кошель

Новости по теме

Новости

Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

Что произошло за день: вторник, 6 июля

В РСТ сочли, что частичная отмена тестов по прибытии в РФ удешевит отдых за рубежом

В РСТ сочли, что частичная отмена тестов по прибытии в РФ удешевит отдых за рубежом

ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Петербурге

ПА ОБСЕ призвала Россию снять ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях

Россиян без прививки и антител, вернувшихся из-за границы, обяжут в течение 3 дней сдать ПЦР-тест

Россиян без прививки и антител, вернувшихся из-за границы, обяжут в течение 3 дней сдать ПЦР-тест

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Леонид Волков оштрафован на 25 тыс. руб. за зимнюю акцию с фонариками

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');