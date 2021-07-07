Новым ректором ДВФУ назначен Алексей Кошель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил Алексея Кошеля исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ранее он занимал должность проректора, сообщает пресс-служба вуза.

"Исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета назначен Алексей Кошель. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Алексей Кошель - кандидат политических наук и автор нескольких десятков научных работ. Он закончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). В 2015 году он закончил аспирантуру, а в 2021 - докторантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В 2016 году он занял должность проректора в ДВФУ. Одновременно Кошель является доцентом кафедры конституционного и административного права Юридической школы ДВФУ.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов покинул свой пост в ДВФУ, чтобы занять должность исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики. Ранее глава вуза Ярослав Кузьминов ушел в отставку, заняв пост научного руководителя вуза вместо Евгения Ясина.