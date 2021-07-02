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Совкомбанк подал иск к МТС на 367 млн рублей из-за дорогих смс

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС на 366,75 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитраж уже рассматривает иск Совкомбанка к Tele2 на 136,9 млн рублей, спор связан с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки.

Кредитная организация отказалась от комментариев.

Представитель МТС сообщил "Интерфаксу", что компания не согласна с исковыми требованиями и намерена отстаивать свою позицию.

Помимо Совкомбанка, иски к "большой четверке" по смс-рассылкам подают и другие банки. В частности, Тинькофф банк подал аналогичные иски к МТС, "Мегафону" и "Вымпелкому".

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

Совкомбанк МТС Тинькофф банк Мегафон Вымпелком ФАС

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