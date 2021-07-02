Путин обсудил с Макроном Украину, Нагорный Карабах и Ливию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, они обсудили сотрудничество в международных делах, в том числе ситуацию в Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине. Путин также рассказал Макрону об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом, и они обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития отношений России и Евросоюза.

Построение "конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу", способствовало бы решению проблем в сфере кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, проблем в здравоохранении и климатических вопросов, а также разрешению региональных конфликтов, передает пресс-служба. Как сказал Путин Макрону, "Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза".

"Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность.

Обсуждая кризис в Донбассе, президенты высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в "нормандском" формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего, по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - заявили в Кремле.

Говоря о ситуации в Карабахе, Путин отметил, что обстановка там остается стабильной "во многом благодаря присутствию российских миротворцев", созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Российский лидер добавил, что европейским партнерам нужно плотнее подключиться к решению гуманитарных проблем населения Карабаха. Собеседники выразили обоюдную готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.

Говоря о ливийском урегулировании, Путин и Макрон выразили "настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил".

Президенты также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей.