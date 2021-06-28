Лавров увидел в саммите ЕС свидетельство влияния "русофобского меньшинства"

Глава МИД РФ в своей статье прокомментировал итоги встречи Путина с Байденом и отказ ряда стран пригласить президента России на саммит ЕС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Саммит ЕС продемонстрировал, что политику в отношении РФ определяют не симпатизирующие России страны и именно они пресекли попытку Франции и Германии организовать саммит Россия-ЕС, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией", - пишет он в своей статье для газеты "Коммерсант" и журнала "Россия в глобальной политике".

Как отметил Лавров, инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, "не успев родиться, была похоронена".

"Обозреватели подметили, что США - самим фактом российско-американского саммита в Женеве - как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности")", - пишет российский министр.

Он добавил, что итогом саммита в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе "про запас" разработать новые антироссийские санкции "без указания на какие-то "грехи".

Комментируя саммит РФ-США, Лавров заявил, что в Москве намерены и дальше работать с Вашингтоном, но обратил внимание на "заскорузлость" позиции США, озвученной после встречи Путина с Байденом. Российский министр указывает, что настроения "большого брата" уловили и стали поддерживать европейские страны. "Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отметил он.

Глава МИД РФ напомнил, что незадолго до саммита в Женеве прошли саммиты "большой семерки" в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также встречи Байдена с высокопоставленными лицами в Евросоюзе.

"Ощущение таково, что хор в поддержку солиста готовился заранее и именно этой подготовке была посвящена состоявшаяся непосредственно перед российско-американскими переговорами серия западных мероприятий", - пишет российский министр.

Он выразил убеждение, что заседания тщательно готовились, чтобы продемонстрировать единство Запада и показать, что в международных делах он будет делать только то, что считает правильным, "а других - прежде всего Россию и Китай - заставлять следовать заданному им курсу". По его мнению, "в документах Корнуолла и Брюсселя закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах" в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН".

"От расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, зачем они нужны, если есть тысячи инструментов международного права, под которыми все подписались и которые содержат четкие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения", - подчеркивает глава российского МИД.

Лавров посетовал на отсутствие конкретики в "западных правилах". По его мнению, "как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот (Запад - ИФ) мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил"... и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя".

"То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола - в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - убежден Лавров.