Меркель заявила, что возможные переговоры ЕС с Путиным не станут поощрением РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что возможное проведение саммита ЕС с российским президентом Владимиром Путиным нельзя рассматривать как поощрение России, сообщает агентство Bloomberg.

"Переговоры с Путиным нельзя считать поощрением Москве", - приводит агентство слова Меркель.

Так, Меркель, говоря о саммите США-РФ в Женеве 16 июня, заявила, что не считает их "наградой для Путина". При этом, по словам канцлера ФРГ, Вашингтон предоставил "недостаточно информации о переговорах" американского президента Джо Байдена с Путиным.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

Как заявила журналистам Меркель, она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага". "Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, – встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером, сообщает агентство.

Меркель заявила также в пятницу, что Евросоюзу нужно найти форматы для разговора с Россией. ЕС продолжит вести переговоры по соответствующей работе с Россией, подчеркнула она.

Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что вместе с Еврокомиссией в целях защиты интересов Евросоюза займется налаживанием более предсказуемых отношений с Россией.

Одновременно с утверждением о готовности к сотрудничеству саммит ЕС поручил Еврокомиссии и Боррелю готовиться на случай, если потребуется, снова вводить санкции в отношении России. В заявлении говорилось о необходимости "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".