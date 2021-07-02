Макрон призвал к более доверительным отношениям между ЕС и РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает важным добиться более доверительных отношений между ЕС и Россией, сообщает Елисейский дворец.

"Президент Республики напомнил, что Франция хочет видеть более доверительные отношения между Евросоюзом и Россией", - отмечается в коммюнике канцелярии французского лидера.

Также, говоря о ситуации на Украине, он "напомнил об актуальности нормандского формата, в рамках которого Франция и ФРГ действуют как посредники, чтобы помочь Украине и России положить конец конфликту и найти долговременные решения".

"В том, что касается Ливии, президент Республики призвал Россию, как и других действующих там сторон, соблюдать заключенные соглашения, которые должны позволить добиться быстрого вывода иностранных наемников", - подчеркивается в документе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. В частности, они обсудили сотрудничество в международных делах, в том числе ситуацию в Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине. Они обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития отношений России и Евросоюза.