Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с середины января

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Еще 24 439 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в России за сутки, это наибольшее значение с 16 января. Однако в тот период начался спад заболеваемости, а в настоящий момент идет практически ежедневный рост.

В стране умерли еще 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге: 116 и 110 соответственно.

Общее число жертв коронавируса в России достигло 137 262.

Поправились 5,053 млн пациентов, в том числе 17 899 за последние сутки.

Новые зараженные выявлялись в 85 регионах РФ. В Москве 7 446 новых случаев COVID-19. В Московской области - 2 596 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 733 новых случая.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 5 млн 585 799 случаев коронавирусной инфекции.