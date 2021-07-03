Суточная COVID-заболеваемость в Москве вновь выросла и составила 7446

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Еще 7 446 инфицированных выявлено в Москве за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Накануне сообщалось о фиксации 6 893 пациентов с COVID-19. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 553 случая или примерно на 8%.

Скончались за сутки в Москве 116 пациентов с коронавирусом. Смертность в городе в конце июня - начале июля удерживается на уровне более 100 случаев в день.

За все время пандемии от COVID-19 в российской столице погибло 22 784 человек.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 5 869 москвичей. Всего коронавирус победило в столице 1 млн 176 793 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 6 271 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 июля составляет 1 млн 380 151.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.