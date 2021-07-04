Один человек погиб в подтопленном поселке Крыма

Сотрудники МЧС РФ во время прочистки дороги на одной из улиц Бахчисарая Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в крымском селе Куйбышево Бахчисарайского района, где подтопило десятки домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС России по республике в воскресенье.

Как уточнил агентству источник, по предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Ранее в Куйбышево "прошла волна воды", которая подтопила 50 домов. Глава администрации района Людмила Пучкова сказала агентству, что один человек числится пропавшим без вести.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений в ряде сел, население эвакуируют. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте.