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Один человек погиб в подтопленном поселке Крыма

Один человек погиб в подтопленном поселке Крыма
Сотрудники МЧС РФ во время прочистки дороги на одной из улиц Бахчисарая
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в крымском селе Куйбышево Бахчисарайского района, где подтопило десятки домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС России по республике в воскресенье.

Как уточнил агентству источник, по предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Ранее в Куйбышево "прошла волна воды", которая подтопила 50 домов. Глава администрации района Людмила Пучкова сказала агентству, что один человек числится пропавшим без вести.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений в ряде сел, население эвакуируют. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте.

С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.

Крым

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