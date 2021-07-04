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Председатель партии "Новые люди" Нечаев возглавил федеральную часть партсписка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В ходе предвыборного съезда партии "Новые люди" было решено выдвинуть во главе общефедерального списка кандидатов на выборах в Госдуму председателя партии Алексея Нечаева и экс-мэра Якутска Сардану Авксентьеву.

Кроме того, как сообщили в партии, федеральный список состоит из 37 региональных групп, состоящих из 238 кандидатов. 215 кандидатов будет баллотироваться в Госдуму от "Новых людей" по одномандатным округам.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Новые люди Алексей Нечаев

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