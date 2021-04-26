Экс-мэр Якутска Авксентьева выдвинется в Госдуму

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева выдвинется в Госдуму как кандидат от партии "Новые люди", сообщили "Интерфаксу" в партии. Она также станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.

"Я разделяю взгляды партии, мне нравится региональная повестка, которая здесь есть. Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства - собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться - это все близко, это находит отклик в моей душе", - заявила сама Авксентьева.

По ее словам, она занялась подготовкой программы по изменению межбюджетных отношений и увеличению полномочий регионов.

"Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы", - считает она.

Нечаев через пресс-службу заявил, что в политике должно появляться как можно больше неравнодушных людей, таких как Авксентьева.

"Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана - человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде", - сказал он.

Сардана Авксентьева в 2018 году участвовала в выборах мэра Якутска как кандидат от партии "Возрождения России". Она выиграла, набрав почти 40% голосов, тогда как единоросс Александр Саввинов получил 31,7%. Она стала первой в истории Якутска женщиной-мэром.

В январе 2021 года Авксентьева сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. В марте выборы мэра Якутска выиграл единоросс Евгений Григорьев, руководивший горадминистрацией после отставки Авксентьевой.

О намерении сооснователей Faberlic Алексея Нечаева и Александра Даванкова создать свою партию стало известно в январе 2020 года. Учредительный съезд партии прошел в Москве в марте 2020 года. В октябре Нечаев заявил, что партия пойдет на думские выборы, а он возглавит партийный список.