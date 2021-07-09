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ЦИК дал двум партиям время на исправление документов для выборов в Думу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Партии "Гражданская платформа" и "Российская партия свободы и справедливости" должны не позднее 12 июля исправить недочеты в документах, которые они подали для заверения своих списков на выборы в Госдуму. Как сообщили в Центризбиркоме, такое решение комиссия приняла 9 июля.

В документах "Гражданской платформы" некоторые кандидаты не предоставили сведения об своей недвижимости или своих супругов. В ряде случаев документация о недвижимом имуществе была оформлена незаконно. Всего выявлены нарушения по 17 кандидатам.

Некоторые нарушения в документах "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС) связаны с тем, что кандидаты не предоставили необходимые сведения о своих супругах и детях, а также об образовании и квалификации. Всего выявлены нарушения по 32 кандидатам, уточнила член ЦИК Эльмира Хаймурзина.

Решение о заверении документов "Гражданской платформы" или об отказе ЦИК примет 13 июля, решение по РПСС - 14 июля.

"Гражданская платформа" представила свои документы для заверения списков кандидатов в ЦИК 7 июля.

Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов. Также в тройку вошли заместитель председателя Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.

РПСС подала документы 8 июля. Список партии возглавит журналист Максим Шевченко. В общефедеральную часть списка войдут еще 10 человек, в том числе член Совета при президенте по правам человека Иван Засурский.

Федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем партии в ЦИК не позже 30 дней с даты назначения выборов (17 июня). У ЦИК есть семь дней на изучение документов, после этого комиссия либо выдает уполномоченному заверенную копию списка, либо отказывает в этом. В случае положительного решения партии получают право на открытие специального избирательного счета для ведения кампании.

Центризбирком Госдума Гражданская платформа РПСС Рифат Шайхутдинов Максим Шевченко

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