В Омской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий лиц

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан вводится на территории Омской области, следует из постановления главного санитарного врача региона Александра Криги.

"Я, главный государственный санитарный врач по Омской области (...), проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация (...) в Омской области расценивается как неблагополучная. Так, за минувшую неделю произошел рост заболеваемости на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что в целом уровень заболеваемости работающего населения в регионе вырос в 1,6 раза. В частности, такой показатель отмечается в возрастных группах 18-29 лет и 30-49 лет, в возрастной группе 50-64 года отмечается рост заболеваемости в 1,8 раза.

Согласно документу, обязательная вакцинация вводится для работников, задействованных в сферах торговли и услуг, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, досуговых и спортивных учреждений, а также детских лагерей и детских игровых комнат.

Также вакцинироваться в обязательном порядке должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Омской области и подведомственных им организаций.

Первый компонент вакцины работникам вышеперечисленных сфер необходимо поставить до 31 июля, привиться вторым компонентом нужно до 26 августа. Получить вакцину должны не менее 60% от общей численности работников. Исключение составят те, кто имеют медицинские противопоказания.

По данным регионального Минздрава, в последнюю неделю в регионе выявлялось по нарастающей от 210 до 288 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 51876 случаев заболевания, 1532 человека скончались.

В целом по России за время пандемии зафиксировано свыше 5,6 млн случаев коронавирусной инфекции.